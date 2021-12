Perrone sul Milan: "Ora deve fare di tutto per vincere il campionato"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Roberto Perrone ha commentato così l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "Io non credo alla regola secondo cui chi non ha le coppe fa meglio in campionato. Io credo nella regola che dice che vincere aiuta a vincere. Quindi se il Milan fosse andato agli ottavi sarebbe stato meglio. Ora ai rossoneri resta solo il campionato e deve fare di tutto per provare a vincere".