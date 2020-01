Peter Linde, scultore della statua di Ibra: "Portate la scultura a Milano"

E' stata ancora oggetto di vandalismo la statua di Ibrahimovic da parte degli ultras del Malmoe. I tifosi dell'ex squadra dello svedese, infatti, non hanno perdonato a Zlatan l'aver acquistato alcune quote dell'Hammarby, club rivale dei biancoazzurri. A seguito dell'ennesimo atto di vandalismo, quindi, lo scultore della statua Peter Linde ha proposto di portare la statua a Milano. Queste le sue parole a Sportbladet: "Sono davvero scioccato. Per fare un danno del genere serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui."