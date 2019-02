Piatek a DAZN: "6 gol in 5 partite, più di quanto immaginavo. Tiro al volo? Sapevo sarebbe arrivato quel pallone..."

Ai microfoni di Federica Zille, inviata di DAZN, Piatek ha parlato al termine di Atalanta-Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo in me stesso, sempre, e so di poter segnare sempre. Però ammetto che sei gol in cinque partite siano un grande numero. Più di quanto immaginavo".

Il duello con Djimsiti: "Marcatura asfissiante ma sapevo che il pallone sarebbe arrivato prima o poi in area, ci sono arrivato con un movimento in anticipo. Testa già alla prossima".