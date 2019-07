Piatek: "Grande intesa con Paquetà. Suso? Per lui credo sia un pochino più difficile giocare dietro le punte..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Krzysztof Piatek ha parlato così di PAquetà e Suso: "Con Paquetà ci intendiamo bene in campo. Sa come mi piace ricevere il pallone, quando darlo sui piedi e quando in profondità. Ci capiamo, è importante. Suso? Per lui credo sia un pochino più difficile. Jesus è un’ala, per giocare dietro le punte occorrerà fare lavoro specifico. Le qualità per riuscirci ovviamente le ha tutte".