Piatek: "Non segnavo perché non stavo bene fisicamente"

In una lunga e interessante intervista rilasciata a Sky Sport, Krzystof Piatek ha parlato del complicato inizio di stagione personale e della squadra rossonera. Alla domanda sul perchè facesse e faccia fatica a segnare il polacco ha risposto così:

"Non so cosa era successo, il calcio è così. Ho sbagliato delle cose durante la presentazione. Fisicamente non stavo bene, nei primi giorni mi sentivo senza energia, troppo pesante. Non so al 100% cosa è successo ma ora penso positivo, a lavorare duro e a fare goal.