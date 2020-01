Piccinini: "Sul Milan pende la questione società che può cambiare ancora"

Il giornalista Sandro Piccinini ha detto la sua a Maracanà, su TMW Radio, per parlare del campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni su Gattuso e Pioli: "Il Napoli dà la sensazione di poter credere in questo progetto. La scelta di Gattuso è anche fatta per il futuro, ma anche lui, dovrà vedere le scelte di De Laurentiis. Se non saranno di un certo livello, rischia di pagare anche lui come Ancelotti. Sul Milan pende la questione società, che può cambiare ancora. Pioli sa di essere una soluzione di passaggio, ma può giocarsela".