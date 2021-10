Pioli a MilanTV: "Stasera non abbiamo giocato da Milan, abbiamo sbagliato troppo"

Mister Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della sconfitta con il Porto di questa sera. Queste le sue dichiazioni:

Come giudica la partita? “Non abbiamo giocato da Milan, siamo mancati dal punto di vista tecnico e della gestione della palla. E stata una partita difficile sia per meriti degli avversari che per demeriti nostri”.

C’è così tanta differenza tra Serie A e Champions League? “Che la Champions sia ad un livello altissimo sicuramente sì. Al momento del sorteggio sapevamo che sarebbe stato difficile, ma nelle prime due partite abbiamo dimostrato di poter essere competitivi, stasera non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato palloni semplici, abbiamo fatto fatica per tutta la gara”.

Il fallo: “Mi devo concentrare per allenare bene la squadra, non ho fatto un buon lavoro perché la squadra non è stata all’altezza. Per le altre cose su cui non abbiamo controllo parlatene voi se volete”.