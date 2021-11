Pioli a Prime: "Dobbiamo essere precisi e compatti, serve determinazione e convinzione"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Milan-Porto di Champions League: "Sicuramente dobbiamo essere molto precisi dal punto di vista tecnico e smarcarci molto bene e allo stesso tempo dobbiamo essere compatti perché abbiamo davanti un avversario forte".

Sulla formazione: "Gioca Giroud. È simile a Ibrahimovic per fisicità, ci può dare la profondità anche negli ultimi metri. Abbiamo due punte forti: Olivier comincerà la partita, vedremo se ci sarà spazio per Zlatan a gara in corso".

Sulla partita da dentro o fuori: "Noi sappiamo che è una partita importante, dobbiamo approcciarla con grande determinazione e grande convinzione".