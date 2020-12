Pioli: "Abbiamo tante partite, ma giocando da squadra sentiremo meno la fatica"

Intervenuto oggi in conferenza stampa prima del match di domani contro il Celtic, Stefano Pioli ha commentato così i tanti impegni che attendono il suo Milan nelle prossime settimane: "Abbiamo cominciato un periodo di un mese in cui giocheremo 10 volte. Giocando da squadra possiamo sentire meno la fatica e recuperare bene. Ho sempre fatto dei cambi da una partita con l'altra. Credo sia essenziale per mantenere alto il livello di performance sia atletica, che tattica che mentale. Ora dobbiamo stringere i denti, perchè la partita di domani sera è molto importante, perchè ci può avvicinare ad uno degli obiettivi che abbiamo in testa, che è quello di superare i gironi di Europa League".