Pioli apre ad un nuovo difensore: "Se verrà confermato il lungo stop di Kjaer, ci sarà bisogno di un intervento sul mercato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha parlato di un'eventuale operazione sul mercato dopo l'infortunio di Kjaer. Queste le sue parole: "Se verrà confermato il suo infortunio lungo, è chiaro che credo che ci sarà bisogno di un intervento, ma lo faremo solamente per cercare di migliorare la squadra: vale il discorso cambiare per migliorare. La società, nel caso, si farà trovare pronta".