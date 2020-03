Pioli: "Assenza di Zlatan? Deve essere uno stimolo per la squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Juventus-Milan. Questa la domanda e la risposta su Ibra:

Sull'assenza di Ibrahimovic.

“Far bene senza Ibra? Dev’essere un grande stimolo, sicuramente. Che Zlatan ci abbia dato un grandissimo apporto siamo convinti tutti: ci saranno caratteristiche diverse ma anche giuste per mettere in difficoltà i nostri avversari. Ci vorrà una partita di determinazione e convinzione, nonché di fiducia, durante le partite ci sono tante possibilità per colpire gli avversari e dobbiamo prepararci per riuscirci”.