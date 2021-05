Pioli: "Bravi con Maldini e Massara a non perdere la fiducia nel nostro lavoro"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma soffermandosi sul gruppo squadra che si è creato nel suo Milan: "Credo che ad inizio stagione sia stato giusto cavalcare l'entusiasmo dei nostri ragazzi perché le cose andavano bene, ottenevamo risultati su risultati. Anzi: la freschezza mentale ci ha dato molte energie e ne abbiamo approfittato. Abbiamo approfittato della libertà di andare in campo senza preoccupazione. La cosa più difficile è l'altra: quando abbiamo cominciato a perdere qualche partita, quando c'era la possibilità di perdere tutto quello che avevamo costruito, lì magari in quel momento la tensione e la preoccupazione sono arrivate. Siamo stati bravi io, Maldini e Massara a non perdere mai la fiducia nel nostro modo di lavorare e di scendere in campo. Credo che questa sia stata la cosa migliore per la nostra squadra perché essa ha creduto tanto in ciò che si faceva e avuto la possibilità di crescere con il giusto equilibrio e le giuste pressioni, senza situazioni troppo esasperate".