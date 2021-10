Pioli: "Calabria? Può giocare anche a sinistra ma lo preferisco a destra. Tomori e Castillejo stanno bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di diversi giocatori della rosa. Queste le sue parole: "Castillejo 'ho visto bene in settimana, è disponibile. Tomori sta bene, è disponibile per giocare, ma deciderò domani mattina sia per lui che per Castillejo. Calabria? È un giocatore intelligente, potrebbe anche giocare a sinistra ma se posso lo tengo a destra"