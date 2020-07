Pioli: "Domani valuterò le condizioni di Ibrahimovic. E' un vincente ed è motivato"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "L'infortunio che ha avuto gli ha tolto un po di condizione, e non può essere sempre brillante. Sfrutterò al meglio l'allenamento di stasera e domani mattina per decidere chi mettere in campo. Ibra è un vincente, è uscito non contento perchè stavamo perdendo. E' giusto così, lui è molto motivato".