Pioli elogia Messias: "Sta molto meglio e sta facendo vedere cose molto interessanti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha elogiato il ritorno di Messias e le qualità del brasiliano. Queste le sue parole: "Sta molto meglio, sono molto contento del suo ritorno in squadra. È un po' più indietro rispetto a Florenzi, ma mi sta facendo vedere cose molto interessanti. È un mancino e non ne abbiamo molti davanti. Ha bisogno di giocare. Ha le caratteristiche giuste per essere un giocatore che ci può dare soluzioni in più".