Pioli: "I giocatori fanno quasi a gara per arrivare primi a Milanello e andare via per ultimi"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato della forza di Ibrahimovic e della dedizione dei calciatori rossoneri. Queste le sue parole: "È un atleta che ha grandissime motivazioni, cura il suo corpo in maniera perfetta in tutto: alimentazione, recupero, prevenzione. È un professionista eccezzionale ed è sorretto da un fisico incredibile. È stanco, sì. Non l'ho mai visto sgarrare. I giocatori fanno quasi a gara per arrivare primi a Milanello e andare via per ultimi, ma sono sempre io quello che arriva per primo (ride, ndr). Non c'è un mai un giorno che Zlatan salti qualcosa dei suoi lavori individuali. Se sta bene fisicamente può continuare a fare la differenza con quelle qualità tecniche che ha".