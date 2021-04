In merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ibra sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri. E' contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni. Tutto a posto".