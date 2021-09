Pioli: "L'Atletico ha giocatori di alto livello. Dobbiamo rimanere concentrati per tutto il match"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid. Ecco che gara si aspetta il tecnico emiliano: “Non è vero che l’Atletico Madrid è in un momento no. Sono molto preparati, hanno un grande allenatore. Hanno giocatori di grandissimo livello che sono pronti a colpire al minimo errore. Dovremo giocare una grande partita a livello tecnico e mantenere la concentrazione per tutto il match”.