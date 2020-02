Pioli: "L'Europa è un obiettivo. Campionato competitivo, vincere le partite sarà difficile"

In merito alla corsa all'Europa, Stefano Pioli ha dichiarato oggi a Coverciano ai microfoni di Sky: "L’Europa deve essere un obiettivo per un club prestigioso come il Milan. L’unica cosa che dobbiamo fare e sulla quale dobbiamo essere concentrati è il nostro lavoro quotidiano e provare ad affrontare tutte le prossime partite come se fossero importanti. Il campionato è complicato e competitivo, vincere le partite sarà difficile e dobbiamo mettere in campo prestazioni importanti".