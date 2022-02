Pioli: "Milan sempre sotto esame? Giusto così. Ma quello che dicono fuori non ci interessa"

Il Milan è sempre sotto esame, nonostante sia nelle prime posizioni del campionato ormai da due anni. Questo perenne scetticismo, però, non preoccupa minimamente Pioli, il quale va dritto per la sua strada: "E' giusto così - ha dichiarato in conferenza stampa -. Dobbiamo pensare che il prossimo esame sia sempre il più difficile. Ci interessa poco quello che dicono fuori di qua, ci interessa tanto prepararci al meglio. Siamo concentrati, la partita di domani sarà un esame difficile".