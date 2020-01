Pioli: "Non abbiamo fatto ancora niente, c'è ancora tanta strada da fare"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del Milan: "I numeri non mentono mai, le nostre interpretazioni delle gare esterne sono state positive, dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente, c'è ancora tanta strada da fare, c'è da rimanere con grande concentrazione sulla prossima gara. In tutte le conferenze si è parlato di bivio, dobbiamo pensare che ogni partita sia la più importante e svoltare la stagione. Non è il momento di pensare a dove saremo il 24 maggio, ma dobbiamo tenere la testa sul manubrio e continuare a spingere. Dobbiamo migliorare le situazioni che anche in queste partite ci hanno visto in difficoltà, abbiamo concesso qualcosa di troppo. Dobbiamo pensare alla partita di domani per migliorare anche tramite le prestazioni la nostra classifica".