Pioli: "Non giocare le coppe è un piccolo vantaggio, ma non siamo felici di non essere più in Champions"

In merito al fatto se sia un vantaggio per il suo Milan non giocare le coppe in questa seconda parte di stagione, Stefano Pioli ha spiegato a Sky: "Se è un vantaggio non giocare le coppe europee? E' sempre meglio stare dentro le coppe. Avevamo un girone difficile, ma dopo Madrid avevamo ancora una chance di passare il turno. Chiaro che avere settimane intere per lavorare è un piccolo vantaggio, ma non siamo felici di non essere più in Champions. Si parla tanto dell'Inter dell'anno scorso, ma non è semplice fare un girone di ritorno da 50 punti come hanno fatto loro un anno fa".