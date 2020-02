Durante il suo intervento a DAZN al termine di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha parlato così del suo futuro: "Sono sempre sereno, metto tutta la serietà nel lavoro, io non sto pensando al futuro e anche i giocatori non lo stanno facendo. Non è la mia priorità pensare all'anno prossimo, c'è ancora tanto da fare, dobbiamo subito rifarci in vista della prossima partita".