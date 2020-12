Pioli: "Ora sappiamo che possiamo vincere anche contro le big"

Nella lunga intervista rilasciata a Sky, Stefano Pioli ha parlato così del confronto con le altre big del campionato: "Ci sentivamo sempre inferiori, nel senso che ci abbiamo provato, giocando delle buone partite come quelle a Torino con la Juve, in casa con Napoli e Lazio, il derby. Ma ci mancava sempre quel poco, che in queste partite fanno la differenza. Quando siamo riusciti a prenderci quel poco, la convinzione della squadra è salita e giocava con fiducia e positività, sapendo di poterle vincere quelle partite. Quello è stato il passo decisivo del nostro percorso".