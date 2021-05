Pioli: "Proponiamo un calcio per cercare di comandare il gioco. Siamo andati oltre i nostri limiti"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma sulla tattica rossonera: "Abbiamo dei principi di gioco ben chiari in testa. Si tratta di proporre un calcio non passivo, ma propositivo, non per aspettare, ma per cercare di comandare e controllare il gioco, cercando di essere sempre più pericolosi dell'avversario. Poi c'è sempre nella preparazione di una partita l'attenzione sulle caratteristiche e le qualità dell'avversario. È importante dare la possibilità ai propri giocatori di giocare la palla e avere soluzioni per mettere in difficoltà l'avversario e poi avere la squadra equilibrata. Non tutti gli avversari sono uguali: ci sono partite in cui è meglio essere aggressivi, altre meno, altre in cui è meglio palleggiare un po' di più, ma noi vogliamo sempre cercare di dominare e di essere più pericolosi dell'avversario".

Sui calciatori: "Fino a ieri alle 23 tutti i miei giocatori erano concentrati e motivati per ottenere un obiettivo importantissimo, sapendo, qualcuno di loro, che da oggi probabilmente avrà la possibilità di fare altre esperienza. Questo per me e per il club significa aver allenato un gruppo di calciatori molto responsabili. Io li ringrazio tutti, soprattutto coloro che hanno giocato meno. Molti giovani, come Dalot, Diaz, Kalulu, non avevano mai giocato come quest'anno. Tutti hanno raccolto ciò che meritavano, ciò che hanno seminato. Grazie alla loro applicazione, alla loro volontà, all'aria che si respira dentro Milanello siamo andati oltre i nostri limiti".