Pioli: "Quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più niente. Ripartiamo con voglia di migliorare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'approccio al 2021 e della concentrazione della squadra. Queste le sue parole: "Oggi le fondamenta ci sono. Dobbiamo avere la voglia di continuare a crescere e migliorare. E affrontare tutte le partite al massimo. Il 2020 è stato positivo. Tutte le componenti hanno messo il massimo. Dobbiamo proseguire così. Si riparte con entusiasmo e fiducia. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare quelle situazioni in cui non siamo ancora al cento per cento. Un entusiasmo da cavalcare, arriva solo a fine gara quando riusciamo a dare il massimo. Nel lavoro quotidiano vedo solo grande concentrazione ed applicazione, chiedo ai miei giocatori di fare ancora di più, quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta niente. Io per primo devo fare di più, dobbiamo cercare di diventare ancora più forti. E' giusto poi gioire quando riusciamo a dare il massimo. Quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più a niente"