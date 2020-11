Pioli: "Rebic non è pronto per giocare dall'inizio. Tonali ha talento e disponibilità. Ci vuole pazienza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Rebic e delle prestazioni di Tonali. Queste le sue parole:

Su Rebic.

"Non credo sia pronto per giocare dall'inizio, non è al 100% e mi auguro di averlo al meglio dopo la sosta. Ha avuto un problema fastidioso e sta recuperando".

Su Tonali.

"Ci vuole pazienza. L'importante è avere disponibilità e talento. Lo ha già dimostrato. Si è trovato di fonte un grande giocatore come Renato Sanchez. Dobbiamo cercare di continuare a crescere per arrivare ai livelli più alti. Sandro lo sta facendo e arriverà a grandi livelli "