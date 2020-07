Pioli: "Saelemaekers deve continuare così. Rebic? Il suo atteggiamento deve essere da esempio per tutti"

Intevenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juvnetus, Stefano Pioli ha commentato così la crescita di Alexis Saelemaekers e l'ottimo rendimento di Rebic: "Normale un periodo di adattamento per chi arriva da un altro campionato, Saelemaekers deve continuare così. Rebic? Credo che in questo momento il far sentire tutti importanti, ed è la verità, sia fondamentale. Che possa giocare dall'inizio o subentrare ancora lo vedremo domani, però questo atteggiamento è importante. Abbiamo accorciato in classifica, ma non siamo ancora contenti della nostra classifica. Abbiamo tutti l'obiettivo di dare il massimo fino alla fine. L'atteggiamento di Ante deve essere da esempio per tutta la squadra".