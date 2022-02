Pioli: "Sono assolutamente favorevole al tempo effettivo. Sul VAR..."

Nel suo lungo intervento a "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole sugli arbitri, sul tempo effettivo e sul VAR: "E' l'arbitro che decide come interpretare la partita, sono poi i giocatori che devono abituarsi al modo di arbitrare del direttore di gara. Noi siamo tornati in Champions e lì certi falli non vengono fischiati. Io sono favorevole a questo modo di arbitrare, fanno bene a non fischiare i mezzi falli. Io gioco con troppe interruzioni non va bene. Tempo effettivo? Sono assolutamente favorevole. Serve più continuità, bisogna giocare di più. VAR? Qualche anno fa tutti erano favorevoli al VAR. E' impossibile togliere completamente l'errore, gli arbitri stanno facendo del loro meglio per sbagliare il meno possibile".