Durante la conferenza stampa di oggi, Stefano Pioli, tra le altre cose, ha speso parole d'elogio per Bennacer: "Ismael ha fatto bene quando è entrato con la Juve, ha avuto durante la sosta la possibilità di recuperare e ha fatto un ottimo derby. E' in condizioni ottimali per far bene, è un giocatore di grande intensità e lucidità, per noi è importante".