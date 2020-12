Pioli su Ibra e Kjaer: "Il loro recupero sta procedendo bene. Vorrebbero tornare già con il Genoa"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del recupero di Ibrahimovic e Kjaer. Queste le sue parole: "Ibrahimovic e Kjaer stanno procedendo molto bene nel recupero. La loro voglia è quella di tornare il prima possibile e vorrebbero tornare già con il Genoa. Come allenatore e con lo staff vogliamo procedere con cautela e valutiamo gli sviluppi giorno per giorno. Di certo stanno recuperando bene da infortuni muscolari"