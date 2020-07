Pioli su Theo: "A Napoli ha giocato una grande partita a livello difensivo. Può diventare uno dei terzini migliori al mondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha parlato di Theo Hernandez e del suo momento di forma. Queste le sue parole: "Il suo rendimento è costante. Per il suo fisico, cresce a partita in corso. A Napoli aveva un avversario difficile come Callejon, ma lui è stato molto attento. Ha fatto una partita che agli allenatori piace molto. Ha segnato, ma ha fatto bene anche in fase difensiva dove è migliorato molto. Può diventare uno dei terzini migliori al mondo".