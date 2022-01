Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV alla vigilia della sfida contro il Genoa in Coppa Italia sulla capienza al 50% degli stadi: "La presenza dei tifosi è uno stimolo in più, ci danno energia. Dispiace che nelle prossime partite saranno solo in 5000, ma anche in 5000, con il giusto comportamento, sapranno aiutarci".