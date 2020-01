Pioli sul Brescia: "Senza Balotelli perde qualità, ma troverà più compattezza"

In vista del match di domani contro il Brescia, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa della formazione di Corini: "Senza Balotelli il Brescia perde qualità ma troverà sicuramente più compattezza e dinamismo dal punto di vista dell'aggressività, ci aspettiamo un avversario molto determinato, anche noi saremo molto determinati, proveremo a vincere questa partita. Tonali? Ha grandissime qualità, va preso in grande considerazione per la partita di domani".