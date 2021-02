Pioli sul momento del Milan: "Dobbiamo essere bravi a capire che il nostro percorso è fatto anche di questi momenti"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Inter. Queste le sue parole: "Non è stata una settimana positiva. Dobbiamo andare in profondità sulle situazioni che non hanno funzionato. Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo e dobbiamo essere bravi a capire che il nostro percorso è fatto anche di questi momenti che devono essere affrontati con equlibrio. Ora dobbiamo dimostrare di essere forti. Oggi abbiamo fatto una partita seria al di là del risultato"