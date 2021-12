Pioli: "Sul primo gol dovevamo fare meglio. Il campo di San Siro non è in buone condizioni, ma niente scuse"

Nel post-partita di Milan-Liverpool, Stefano Pioli ha commentato così i gol subiti contro i Reds dai rossoneri ai microfoni di Sky: "Sul primo è difficile essere piazzati meglio, sulla respinta del portiere bisogna essere più pronti. Dovevamo fare meglio. Nei due gol subiti sono stati di più i nostri errori che la qualità degli avversari. Dobbiamo migliorare e fare meno errori. Sul secondo gol prende palla un nostro centrocampista e poteva girarsi e andare avanti e invece è tornato indietro, mettendo in difficoltà il nostro difensore. Il campo di San Siro non è in buone condizioni in questo momento, ne ho parlato anche con Klopp. Ma non cerchiamo scuse, abbiamo perso e stop. E' un vero peccato. Abbiamo interpretato bene la partita, dovevamo fare meglio in occasione del primo gol".