Pioli: "Suso si sta allenando benissimo. Rodriguez? Dovrebbe essere disponibile"

Stefano Pioli ha parlato così di Suso e Ricardo Rodriguez in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia: "Suso si sta allenando benissimo, è disponibile per giocare. Rodriguez? Non sono io a dare aggiornamenti sul mercato, Rodriguez ha avuto un piccolo problema fisico, ieri si è allenato, dovrebbe essere disponibile. Mancano 8 giorni, non so cosa può succedere, la squadra deve rimanere concentrata e non dobbiamo perdere energie su cose che non possiamo controllare".

.