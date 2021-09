Pioli: "Vogliamo scrivere la nostra storia in Champions. Proveremo a fare la nostra partita contro un avversario forte"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato della partita di domani. Queste le sue parole: "La storia del Milan parla di un Milan in Champions ma per 7 anni la squadra non è stata in questa competizione. Ora vogliamo a provare a scrivere la storia del Milan di Ibra, Kjaer, Kessie, Bennacer e Calabria. Proveremo a fare la nostra partita contro un avversario forte, allenata da un grande allenatore e che due anni fa ha vinto la Champions. Non nascondiamo le difficoltà di questa partita ma siamo arrivati qui con le nostre qualità"