Platini: "Pioli è bravo, ha grande voglia di lottare"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Michel Platini ha parlato così di Stefano Pioli, suo ex compagno di squadra alla Juventus: "Era un ragazzino quando è arrivato alla Juve, simpatico, sveglio, serio, con tutti quei riccioli: mi pare sia un po’ cambiato. Era troppo giovane per capire se poteva fare l’allenatore. Ma bravo. Come Conte e Simeone con la loro voglia di lottare, diversi da Guardiola e Klopp".