Pobega: "Dopo il settore giovanile nel Milan ho cominciato a girovagare. La famiglia mi è molto vicino"

In una lunga intervista concessa alla tv ufficiale del Torino, il centrocampista granata Tommaso Pobega parla così delle sue prime esperienze come calciatore e di chi lo ha aiutato: "Comincio a giocare quando avevo 5 anni, me lo ricorda sempre anche il mio primo allenatore Nicola. E’ stato molto divertente. Il calcio era divertimento un ritrovarsi con amici, ma anche competizione fin da quando ero piccolo. Anche quando giocavo in oratorio era obbligatorio, è sempre stato più di un semplice. Fino a 14 anni sono cresciuto a Trieste. Ho giocato nel San Luigi, poi alla Triestina e quando è fallito sono andato al Trieste Calcio. Dai 14 ai 19 ho fatto dai Giovanissimi alla Primavera nel Milan. Da lì ho cominciato a girovagare, è la vita che abbiamo scelto di fare. La mia famiglia è sempre stata vicina, cercano di venire a trovarmi. Soprattutto i primi anni che sono andato via, quando con il calcio non andava benissimo, mi sono stati vicino".