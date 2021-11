Porto, Conceiçao: "Girone equilibrato, si deciderà tutto all'ultima giornata"

Partita chiave per il Porto, ma anche per il Milan. Domani la squadra di Conceição affronterà il Liverpool ad Anfield, una sfida che il tecnico portoghese ha presentato così in conferenza stampa: "Non pensiamo alla gara d'andata, abbiamo lavorato sugli errori commessi. L'importante è la gara di domani. Non dobbiamo pensare a chi schiererà il Liverpool, hanno tantissimi campioni in ogni ruolo, sono uno delle migliori squadre del mondo".

L'innesto di Gruijic a centrocampo?

"È un giocatore molto forte fisicamente, è migliorato tantissimo. È uno dei cinque giocatori per il centrocampo, è una buona opzione e sono contento di avere qualità e quantità in mezzo al campo".

La sfida fra Atletico e Milan?

"È un girone davvero equilibrato, ho già detto, e lo ripeto, che si deciderà tutto all'ultima partita".