Porto, Conceiçao: "Ho visto la Lazio contro il Milan: mi è piaciuta"

Sergio Coincecao, tecnico del Porto, si è così espresso in conferennza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Hanno un attacco forte, buone individualità come Pedro e Felipe Anderson, il capocannoniere della Serie A. Dobbiamo stare molto attenti perché hanno dei principi di gioco che mi sono piaciuti, nonostante lo squilibrio difensivo. Ho visto la partita col Milan di Coppa Italia e nonostante tutto la Lazio mi è piaciuta. Contro il Milan nonostante la sconfitta mi sono piaciuti i primi 20 minuti. L'importante è vedere i piccoli dettagli e sono sicuro che la Lazio crescerà perché ha un allenatore bravo, d'esperienza. E ha individualità che mi piacciono. Sa giocare, sa utilizzare lo spazio dietro la linea difensiva dell'avversario, va bene in profondità. Segna molto, è vero che subisce anche ma ho visto principi molto interessanti".