Pozzo chiude alla partenza di Musso: "Resterà all'Udinese un'altra stagione"

Intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino, il presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo ha parlato di Musso, talentuoso portiere in forza ai bianconeri seguito da Milan e Inter. Queste le sue parole: "Col giocatore condividiamo in pieno il fatto che un altro anno qui gli farebbe bene per la crescita. E' ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento. Ha un'ottima struttura fisica e lo ritengo molto vicino ad Handanovic".