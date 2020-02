Prandelli: "Il Milan sta ritrovando equilibrio, Ibra ha aiutato tutti"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Cesare Prandelli ha parlato del derby e di Ibrahimovic: "Tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni, la partita è particolare e sentita. L’Inter per trovare continuità, il Milan invece per ritrovare la strada giusta. I rossoneri stanno ritrovando i giusti equilibri, Stefano sta facendo un lavoro per migliorare tante situazioni. Ibra ha portato personalità, capacità di reggere le pressioni. Ha aiutato tutti, è uno che si mette sulle spalle la squadra. La scelta di tornare al Milan mi ha sorpreso, i rossoneri però, con lui , possono ritrovare la strada giusta. Deluso da Piatek? L’anno scorso ha fatto tanti gol. Non è diventato un brocco. L’ho allenato un mese, ha bisogno di lavorare tanto durante la settimana per rendere al meglio la domenica".