Prandelli su Pioli: "Il Milan ha fatto bene ad affidarsi a lui"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha speso parole d’elogio per il nuovo tecnico del Milan, Stefano Pioli: "Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non alimentiamo dibattiti con il nostro comportamento. Noi siamo allenatori di calcio, non attori. Pioli è un sarto creativo, non è un tecnico legato a una sola idea di gioco. Ha grandi conoscenze in materia calcistica. Questo gli permette di adattarsi al materiale che gli viene messo a disposizione dalla società. Il Milan ha fatto bene ad affidarsi a Pioli".

"È rapido a trovare soluzioni - ha aggiunto l’ex c.t. azzurro - e quindi anche se entra a campionato in corso può incidere subito. Ripeto, Pioli è un sarto che trova sempre il modo di cucire il vestito giusto alla squadra che allena. E, sia chiaro, lui sa lavorare con il cashmere ma anche con la stoffa più semplice La prima sfida sarà dare un’anima al Milan. Il campionato è appena iniziato, niente è compromesso. La squadra rossonera può guardare in alto. Senza esagerare, però".