In merito alla stagione complicata del Milan, Cesare Prandelli, ex ct azzurro, ha dichiarato a La Stampa: "Prima che dell’aspetto tecnico è il caso di parlare di programmazione. Il Milan ha fatto la storia del calcio, ci sta prendersi qualche anno per tornare al vertice, ma se ogni volta alzi l’asticella poi il campo te la fa riabbassare. Non ci sono idee chiare".