Primavera, Giunti: "Sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi, ma dovevamo chiuderla prima"

Dopo la vittoria contro il Pordenone, Federico Giunti, tecnico della Primavera del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni del sito ufficiale rossonero: "La partita è stata positiva, abbiamo creato veramente tanto, più di quanto dica il risultato. Il rammarico è non aver chiuso la partita prima. Sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi, troveremo sempre squadre come il Pordenone che si battono fino alla fine. Questo gruppo ha solo bisogno di trovare tanta fiducia e tanta autostima, che arriva attraverso il lavoro, le prestazioni, le vittorie. Sono sicuro che così il nostro obiettivo verrà centrato. Mercoledì abbiamo un impegno importante, ci teniamo tanto alla Coppa Italia, è un'occasione per mettersi in gioco. Sarà un impegno tosto, la Samp è una squadra con grande tradizione giovanile".