A TMW Radio, l'ex attaccante Igor Protti ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra anche a trentotto anni è una garanzia, è un giocatore che sul campo fa la differenza, non solo per il gol ma soprattutto per la personalità. Potrebbe fare molto bene al Milan, anche se un centravanti come Piatek ha le qualità per tornare ad essere un ottimo attaccante".