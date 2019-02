RAI - Inzaghi: "Abbiamo contenuto bene il Milan. Guardiamo la prestazione e pensiamo al ritorno"

Simone Inzaghi ha parlato alla Rai al termine della partita contro il Milan: “Diciamo che è mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, sono stati attenti. Abbiamo giocato contro il Milan, la squadra più in forma della Serie A, a cui non abbiamo concesso nulla. C’è rammarico ma meglio 0-0 che 1-1”

Sulla difesa: “Al di là di Acerbi, penso che Patric e Bastos abbiano fatto una gara attenta. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, loro avevano grande qualità ma li abbiamo limitati bene. È mancato il gol ma giocando così arriverà. Ora rientreranno alcuni giocatori che mancano. Ho grande disponibilità. Va elogiato Bastos che ha fatto solo mezzo allenamento”

Sul derby: “Siamo orgogliosi della semifinale, avremmo meno tempo a disposizione degli avversari. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. Con questa convinzione faremo un buon derby”

Sul Milan: “Il Milan è la squadra più in forma ma siamo stati bravi a fare si che facesse pochissimo. Non è mai arrivato vicino alla porta. Dispiace aver vinto ma bisogna guardare la prestazione. Abbiamo avuto tempo di recuperare, siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che sia merito della Lazio. Il Milan ha grandissima qualità, sapevamo che avrebbe fatto linee strette. Avevamo preparato determinate cose e ci sono riuscite. In questo momento si vede che la palla non vuole entrare. Dobbiamo guardare la prestazione e pensare al ritorno”

Sul modulo: “Soprattutto a Roma si parla di modulo, ma conta più l’interpretazione. L’anno scorso la Lazio è stato il primo attacco in Italia e giocava in questo modo. Abbiamo sempre qualità per segnare sempre. Ma tutte le annate non sono uguali. Interpretando così le partite potremo dare soddisfazioni ai tifosi. Badel e Leiva possono coesistere”

Sul contatto di Paquetà: “Ho detto l’anno scorso che non avrei più parlato di decisioni arbitrali. Penso abbia deciso bene il VAR vedendo che il pallone cambia direzione”