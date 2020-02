Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Fabio Ravezzani, giornalista sportivo, ha parlato delle operazioni di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan, che già non se la passava bene, più o meno di questi tempi, un anno fa, ha pagato 80 milioni cash per Piatek e Paquetà. Altri soldi sono stati spesi in estate per Leao e Duarte. Il tutto con risultati tecnici disastrosi"